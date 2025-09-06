Un insolito intoppo ha impedito la riparazione di un semaforo danneggiato nella zona di Ponticello, a Canicattì. L’impianto semaforico, fuori servizio a seguito di un guasto, non ha potuto essere ripristinato immediatamente a causa di un imprevisto singolare: la presenza di un nido di vespe che ha reso impossibile l’intervento degli addetti.

L’ufficio segnaletica del Comune, prontamente intervenuto sul posto per valutare la situazione e procedere con le riparazioni, si è trovato di fronte a questa complicazione. Per garantire la sicurezza degli operatori e procedere con le dovute cautele, si è deciso di rinviare i lavori di ripristino. L’intervento è stato programmato per lunedì mattina, quando si provvederà a rimuovere il nido di vespe in sicurezza e a riparare l’impianto semaforico.

Nel frattempo, l’amministrazione comunale invita gli automobilisti e i pedoni della zona a prestare la massima attenzione, rispettando la segnaletica provvisoria e le norme del codice della strada, al fine di evitare disagi o situazioni di pericolo. Si raccomanda prudenza, soprattutto nelle ore di maggior traffico, in attesa del completo ripristino del semaforo.

L’episodio, seppure curioso, evidenzia l’impegno dell’ufficio segnaletica nel garantire la funzionalità delle infrastrutture stradali, anche di fronte a imprevisti fuori dall’ordinario come un nido di vespe. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti al termine dei lavori di lunedì.