“La Sicilia ha più detenuti, più carceri ma meno Polizia Penitenziaria”. Lo dichiara Gioacchino Veneziano Segretario Generale della UILPA Polizia Penitenziaria Sicilia. “Rispetto ad altre regioni d’Italia, come per esempio la Lombardia e la Campania che hanno quasi la stessa capienza regolamentare di detenuti. In Lombardia con una capienza di 6.148 detenuti, sono previsti 404 Ispettori, 588 Sovrintendenti, e 3548 agenti, mentre – chiosa il sindacalista regionale della Uil di settore – la Sicilia ha come previsione di 310 Ispettori(-64), 395 Sovrintendenti(-193) 3522 agenti(-26), ma ha una capienza regolamentare di detenuti pari a 6.438(+290) , divisi in 23 carceri nell’isola, rispetto ai 18 della Lombardia” “il DAP per la Sicilia ha previsto di integrare 306 unità, ma risulterà pressappoco nullo, visto che quasi 200 Poliziotti andranno in pensione e altri 70 operano nelle scorte e al nucleo investigativo, ma inesattamente risultano come operativi nelle carceri, quindi, – conclude Gioacchino Veneziano – se non si rivedranno le dotazioni organiche, in Sicilia non ci sarà possibilità di migliorare le disastrate condizioni di lavoro per la Polizia Penitenziaria, in quanto la carenza risulterà sempre minore rispetto le reali esigenze in confronto con le altre regioni”