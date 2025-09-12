Un sedicenne è stato ricoverato in ospedale in seguito ad un brutto incidente avvenuto nei pressi di piazza San Diego, a Canicattì. Il giovane era alla guida di uno scooter quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un’utilitaria. Ad avere la peggio il minorenne che ha riportato ferite sparse, escoriazioni e traumi ad un ginocchio e al malleolo.

Sono stati alcuni passanti a lanciare l’allarme. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno portato il ragazzo all’ospedale Barone Lombardo di Canicattì. Dopo un primo ricovero nel nosocomio canicattinese il ferito è stato trasferito nel reparto di Ortopedia del San Giovanni di Dio. Della ricostruzione del sinistro se ne occupano gli agenti della polizia locale.