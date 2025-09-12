La Polizia di Stato di Palermo ha tratto in arresto due uomini ed una donna, rispettivamente di 19, 35 e 36 anni, ritenuti responsabili del furto aggravato in concorso, degli arredi di un noto esercizio di ristorazione di piazza Verdi. L’arresto è stato effettuato grazie alla collaborazione del personale di una ditta di vigilanza privata, per prima intervenuta sul luogo del furto. I tre, a bordo di una vettura, avevano già sottratto le sedie e gli sgabelli dalle pertinenze esterne dell’esercizio di ristorazione e, dopo l’avvenuto furto, li avevano lasciati “in giacenza” nella vicina via Pignatelli Aragona. L’ammanco era stato constatato dai proprietari del locale che lo avevano segnalato alla ditta di vigilanza privata ed alla Polizia di Stato. La Guardia Giurata ed i poliziotti, convinti che i presunti autori del furto potessero ritornare sui loro passi per completare la razzia e sottrarre ulteriori arredi, avevano ritenuto di permanere sul sito, seppur a debita distanza. E’ bastato attendere alcuni minuti per notare l’arrivo di una vettura sospetta dalla quale sono usciti due individui che hanno scavalcato il recinto dell’esercizio per fare accesso all’area dei restanti arredi. I due sono stati bloccati, una ventina di sedie sono state recuperate in zona limitrofa, risultano tutt’ora mancare una decina di sgabelli. La vettura guidata da una donna dalla quale erano scesi i due uomini e subito allontanatasi all’arrivo della Polizia di Stato, è stata intercettata a breve distanza. Nell’abitacolo, oltre alla donna, anche una grossa tenaglia usata per divellere i lucchetti posti a garanzia degli arredi. La visione delle immagini registrate dalle telecamere dell’esercizio ha confermato la dinamica del furto e la responsabilità dei tre. I fermati sono stati tratti in arresto ed il provvedimento è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.