Il Leo Club Agrigento Host avvia l’iniziativa “Lenzuo-Leo”, una raccolta solidale di lenzuola, coperte e set bagno usati ma in buone condizioni, in collaborazione con Federalberghi Agrigento presieduta dal dott. Francesco Picarella. È possibile donare anche da privati cittadini portando il materiale al negozio “Emanuela Corredi” a Grotte, in via Francesco Ingrao 158, che funge da punto di raccolta.

“L’obiettivo – spiega Turi Lo Sardo presidente del Leo Club cittadino – è duplice: promuovere il riuso consapevole e offrire un aiuto concreto a chi vive in situazioni di difficoltà. Il materiale raccolto sarà infatti donato alla Caritas Diocesana di Agrigento, che lo distribuirà alle persone più fragili del territorio”. Un gesto semplice che unisce attenzione all’ambiente e impegno sociale. “Federalberghi Agrigento – conclude il Presidente Francesco Picarella – è pronto a collaborare con i giovani per lodevoli iniziative come questa perché da sempre siamo al fianco del territorio, in ambito turistico e sociale”.