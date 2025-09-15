In passato, i complimenti erano tra i gesti più belli che una persona potesse fare. Oggi potrebbero essere scomparsi. Ma nella vita di tutti i giorni, una semplice parola può cambiare la nostra giornata. I complimenti non sono solo un gesto gentile: hanno un impatto significativo sulla nostra salute mentale e sulle nostre relazioni. Cosa dice la scienza sulla magia di un complimento e perché dovremmo essere tutti più generosi nel farne. Uno studio recente pubblicato sul Personality and Social Psychology Bulletin dai ricercatori della Cornell University ha rivelato qualcosa che forse non ci aspettavamo: le persone che ricevono complimenti si sentono molto meglio di quanto immaginino coloro che li fanno. In uno studio, ai partecipanti è stato chiesto di fare un complimento a un quarto sconosciuto incontrato nel campus. I risultati hanno mostrato che coloro che hanno fatto i complimenti hanno sottovalutato la felicità dei destinatari. Questo significa che un semplice “Mi piace la tua maglietta” può portare molta gioia! Nonostante i benefici, molte persone sono restie a esprimere commenti positivi, soprattutto con gli sconosciuti. Un secondo studio ha addirittura dimostrato che molte persone temono che il loro complimento possa sembrare imbarazzante o indesiderato. Infatti, in un terzo studio, i ricercatori hanno scoperto che chi fa un complimento sovrastima quanto si sentirà a disagio o infastidito chi lo riceve, il che spesso impedisce loro di fare il grande passo. Inoltre, l’ ansia di avvicinarsi e parlare con sconosciuti esacerba questa esitazione. Lo stesso studio ha rilevato che coloro che si sentivano più ansiosi prima di fare un complimento si aspettavano una reazione negativa. Al contrario, osservatori terzi non coinvolti nell’interazione ritenevano che i destinatari fossero più propensi a sentirsi felici e lusingati. Non è solo il destinatario a trarne beneficio. I ricercatori hanno scoperto che anche chi fa complimenti si sente meglio. Questo atto di gentilezza migliora l’umore e rende più propensi a ripetere il comportamento positivo. Questa scoperta conferma la nostra esperienza comune: quando facciamo stare bene qualcuno, proviamo anche una soddisfazione e una gioia interiori. Coltivare l’abitudine di fare complimenti non deve essere difficile o richiedere molto tempo. Apprezza lo stile o il sorriso di qualcuno al lavoro o durante un appuntamento per un caffè. Incoraggia un amico o un collega dicendo qualcosa di positivo sul suo impegno. Fai complimenti agli sconosciuti, sì, anche la signora sull’autobus se lo merita: il risultato ti sorprenderà! L’importante è essere sinceri e spontanei, anche se all’inizio lo si fa in modo imbarazzante. Le ricerche dimostrano che anche i complimenti più “imbarazzanti” hanno un grande valore. In quest’epoca di isolamento digitale e di frenesia quotidiana, i piccoli gesti di gentilezza sono più preziosi che mai. Un complimento, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, può rallegrare la tua giornata e quella di qualcun altro. La prossima volta che vedi qualcosa che ti piace su qualcuno, non esitare a dirlo. Fai sorridere qualcuno, è fantastico!