Da oltre un anno avrebbe perseguitato la sorella con continue richieste di denaro anche dietro minaccia. Un quarantenne, originario di Agrigento ma residente in un piccolo comune della provincia, è stato iscritto nel registro degli indagati per le ipotesi di reato di stalking ed estorsione.

L’uomo, secondo quanto ricostruito, si sarebbe reso protagonista di una serie di condotte vessatorie ai danni della congiunta.

L’ultimo episodio è avvenuto non molto tempo fa quando il quarantenne si è presentato nella casa familiare facendosi consegnare il denaro. Le richieste sarebbero iniziate quando l’uomo ha perso il lavoro. Sentendo trambusto qualcuno ha chiamato le forze dell’ordine che sono intervenute sul posto.