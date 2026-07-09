Torna l’appuntamento più atteso con la narrazione popolare. Venerdì 17 luglio 2026 alle ore 20:00, a Largo Marengo, si svolgerà la quinta edizione de “La storia di Lu Cuntu”, l’evento ideato e condotto dal prof. Gaetano Augello.
Organizzata dall’Associazione Culturale Athena di Canicattì, la serata promette di regalare al pubblico un’altra emozionante “pillola di storia” raccontata con la passione e la verve che da anni caratterizzano le performance di Augello.
Torna l’appuntamento più atteso con la narrazione popolare. Venerdì 17 luglio 2026 alle ore 20:00, a Largo Marengo, si svolgerà la quinta edizione de “La storia di Lu Cuntu”, l’evento ideato e condotto dal prof. Gaetano Augello.