Si comunica che,
ai sensi dell’art. 8 e seguenti, del “Regolamento del Question Time del cittadino”, è convocata la seduta
che si terrà nella SALA CONSILIARE DI CORSO UMBERTO I alle ore 17,30 di mercoledì 24 settembre
2025. Sarà trattato il seguente argomento:
1. Criticità e problematiche Mercato della frutta di Largo Aosta”, prot. n. 29938 del 22/07/2025
presentato dal sig. Vincenzo Farruggio;
ai sensi dell’art. 44, e seguenti, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale e delle
commissioni consiliari, che il consiglio comunale è convocato, in seduta pubblica ed in sessione ordinaria
(comma 3 art. 49 del suddetto vigente regolamento), per le ore 18:30 di mercoledì 24 settembre 2025 in
prima convocazione e all’occorrenza alle ore 19,30 in seconda convocazione.
Pertanto, si invita la S.V., nella qualità, a partecipare alla seduta che SI TERRÀ NELLA SALA CONSILIARE
DI CORSO UMBERTO I.
SARÀ TRATTATO IL SEGUENTE O. D. G.:
1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;
2. COMUNICAZIONI DEL SINDACO “RELAZIONI SULL’ATTIVITÀ SVOLTA ANNI 2022 , 2023, 2024”
PERVENUTE GIUSTA NOTA PROT. N. 36327 DEL 15/09/2025;
3. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI;
4. MOZIONE AVENTE AD OGGETTO: “INTITOLAZIONE DI UNA VIA CITTADINA ALLA
MEMORIA DI SERGIO RAMELLI”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 25299 DEL 17/06/2025,
PRESENTATA DAI CONSIGLIERI COMUNALI LALICATA G., MARCHESE RAGONA L., ALESSI A.;
Corso Umberto I – PALAZZO di CITTÁ (II Piano) – 92024 Canicattì – (c.f. 00179660840)
5. MOZIONE AVENTE AD OGGETTO: “SICUREZZA”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 26704
DEL 26/06/2025, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI COMUNALI LALICATA G., MARCHESE
RAGONA L., ALESSI A.;
6. MOZIONE AVENTE AD OGGETTO: “CONDANNA ALLE VIOLAZIONI DEL DIRITTO
INTERNAZIONALE A GAZA E RICHIESTA DI AZIONE DA PARTE DEL GOVERNO ITALIANO E
DEGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI” PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N 31718 DEL
05/08/2025 PRESENTATA DAI CONSIGLIERI FALCONE F., TURCO A., DI FAZIO G., CUVA A., LA
GRECA G., ALESSI A., CILIA G.;
7. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “RICONOSCIMENTO
DI LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART.194 COMMA 1 LETT.A)
D.LGS.N.267/2000 – C. M. C/COMUNE DI CANICATTÌ ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO
TERZI ISCRITTO A RUOLO AL N.1120/2024” PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 24184 DEL
11/06/2025, PRESENTATA DALLA E.Q. N. 6 – DOTT.SSA A. CARRUBBA;
8. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “RICONOSCIMENTO
DI LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART.194 COMMA 1 LETT.A)
D.LGS.N.267/2000 – S. T. C/COMUNE DI CANICATTÌ ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI
ISCRITTO A RUOLO AL N.1134/2024” PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 24198 DEL 11/06/2025,
PRESENTATA DALLA E.Q. N. 6 – DOTT.SSA A. CARRUBBA;
9. INTERROGAZIONI.