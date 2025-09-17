Costituzione in giudizio del Comune per opposizione, davanti al giudice, per l’udienza del 18 settembre, proposto dalla signora G.M. – queste le sue iniziali -, avverso una cartella di pagamento. Il Sindaco ha autorizzato a fare gli interessi del Comune il comandante della Polizia municipale. La ricorrente ha citato il Comune a comparire davanti al Giudice di Pace di Agrigento per la causa iscritta a ruolo.
Giovanni Blanda
Comune di Campobello di Licata citato in giudizio
