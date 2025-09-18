Schiaffi e spintoni, prima di trascinarla con forza in auto e portarla via. E’ accaduto in una strada del centro di Trapani dove a segnalare alla polizia l’aggressione di un giovane nei confronti della propria compagna è stato un testimone oculare. Gli agenti sono riusciti a identificare l’auto e a rintracciarla in una zona di periferia, ben lontana dal luogo del l’aggressione. Arrivati sul posto, la donna era in lacrime e l’uomo è stato condotto in questura.

Il tribunale di Trapani ha subito disposto la misura pre-cautelare dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare e, dopo il giudizio di convalida, per il giovane sono stati disposti gli arresti domiciliari con controllo elettronico.