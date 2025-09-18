Il Leo Club Agrigento Host, presieduto da Turi Lo Sardo, avvia la raccolta di strumenti musicali, un’iniziativa solidale in favore della Casa Circondariale di Agrigento. Fin a fine ottobre è possibile contribuire portando i propri strumenti al negozio Castronovo Music Shop, in viale Leonardo Sciascia 100 ad Agrigento (zona Villaggio Mosè).

“Può capitare – spiega il Presidente Turi Lo Sardo – di appassionarsi ad uno strumento musicale, acquistarlo e, dopo tempo, di abbandonarlo. Questa è l’occasione per dare una nuova possibilità non solo allo strumento ma anche ai detenuti che con fatica stanno effettuando percorsi di riabilitazione e formazione. Abbiamo proposto il progetto alla direttrice del carcere, la dott.ssa Anna Puci, sempre molto attenta alle nostre idee”. Il progetto prevede anche la collaborazione con bande musicali e istituti a indirizzo musicale del territorio per iniziative future.