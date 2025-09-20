Dopo l’inaugurazione della nuova Ambulanza, avvenuta lo scorso 5 agosto in occasione della giornata giubilare con l’arrivo della Croce nella comunità, la Misericordia di Campobello di Licata ha avviato le procedure per inserire il nuovo mezzo nel sistema delle eccedenze 118.

Con l’arrivo dell’autorizzazione i volontari della Misericordia non hanno perso tempo per ritornare a dare la propria disponibilità e dotare ancora la comunità Campobellese di un presidio di emergenza che solo poche città nel territorio agrigentino possono vantare. La nuova ambulanza, ha sottolineato il responsabile dei servizi Carmelo Gatì, è dotata di presidi ed ausili di ultima generazione che pone la Misericordia di Campobello di Licata tra le associazioni siciliane con il più moderno mezzo di Soccorso.

Agli ausili già presenti si aggiungono anche l’innovativo sistema led del vano sanitario che è anche dotato del cosidetto “gatto” ovvero la sedia portantina che in modo agevole si arrampica sulle scale. Inoltre, anche la barella di cui è dotata la nuova ambulanza possiede una caratteristica non comune, risulta collaudata per il trasporto dei grandi obesi.

Intanto fin dal primo giorno di disponibilità, dopo l’autorizzazione, i volontari del sistema eccedenze, capitanati dall’esperta volontaria Lavinia Corbo, e il resto della squadra formata da Carmelo Gati e il volontario in affiancamento Angelo Milazzo, sono stati attivati dalla centrale operativa del 118 in diversi interventi a cui con la solita dovizia hanno saputo rispondere brillantemente agli interventi.