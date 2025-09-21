Un’aggressione ad una infermiera è stata registrata nella serata di ieri al pronto soccorso del Policlinico Martino di Messina. Intorno alle 20:30 un uomo, in evidente stato di agitazione, ha approfittato dell’apertura della camera calda per l’ingresso di un’ambulanza in codice rosso e si è introdotto con una bicicletta.

Una volta all’interno ha scagliato il mezzo a due ruote contro i metronotte e ha cominciato ad inveire con il personale. Impossessatosi di un’asta reggiflebo l’ha lanciata in aria colpendo anche un monitor multiparametrico. Nel frattempo gli operatori si sono subito premurati di mettere in sicurezza i pazienti presenti in quel momento al triage.

Nella colluttazione l’infermiera è stata colpita al gomito riportando un trauma contusivo con una prognosi di 5 giorni. Il personale ha attivato le bodycam, non solo l’infermiera colpita ma anche alcuni colleghi e ciò per consentire una visione dell’accaduto sotto più angolazioni. L’uomo è stato bloccato dalla polizia e adesso si trova in stato di fermo.

“Da oggi nessuna aggressione potrà restare impunita. Esprimo la mia solidarietà all’infermiera coinvolta – ha detto il direttore generale Giorgio Giulio Santonocito- e a tutto il personale in turno che si è trovato a dover fronteggiare questa spiacevole situazione. Le bodycam hanno funzionato e sono di straordinaria utilità all’autorità giudiziaria per ricostruire in modo fedele quanto accaduto”.