I Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo in due diverse attività espletate sia in ambito cittadino che in provincia e finalizzate al contrasto delle illegalità diffuse, hanno arrestato tre palermitani di età compresa tra i 31 ed i 36 anni, ritenuti responsabili di furto aggravato.

In via Brasca i militari della Stazione di Villagrazia di Palermo su segnalazione pervenuta dal numero di emergenza unico 112, sono riusciti ad intercettare alla guida di un motoveicolo oggetto di furto, un pregiudicato di 32 anni noto alle forze di polizia. Gli accertamenti effettuati nell’immediatezza dei fatti, hanno permesso ai Carabinieri, di ricostruire la dinamica dell’azione delittuosa ed è stato appurato che, l’indagato, poco prima nel parcheggio di un centro commerciale della via Pecoraino, aveva asportato lo scooter custodito all’interno di un furgone. L’uomo è stato arrestato mentre la refurtiva recuperata è stata restituita al legittimo proprietario.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo, ha convalidato l’arresto ed applicato al 32enne la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

A Cefalù i militari della locale Stazione durante un servizio di perlustrazione del territorio, lungo la strada statale 643, hanno sorpreso in flagranza di reato, due uomini di 31 e 36 anni entrambi residenti a Ficarazzi e noti alle forze di polizia. I Carabinieri hanno notato gli indagati nei pressi di un furgone cassonato, parcheggiato nelle immediate vicinanze di un’azienda agricola ed è bastato poco per capire le loro reali intenzioni. Con l’ausilio di una gru istallata sul furgone, i due uomini, hanno tentato di asportare un trasformatore di energia dal valore stimato di circa 4.000 euro che si trovava all’interno dell’area aziendale. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di termini Imerese, ha convalidato gli arresti ed applicato ad entrambi gli indagati, la misura dell’obbligo di dimora nel comune di Ficarazzi.