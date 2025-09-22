

Un vasto incendio è divampato ieri nella zona industriale di Ravanusa, coinvolgendo l’impianto di trattamento rifiuti Ecoface. Le fiamme, che secondo le prime ricostruzioni sarebbero partite da un cumulo di sterpaglie adiacente alla struttura, si sono rapidamente propagate, causando ingenti danni all’impianto che gestisce anche rifiuti speciali.

Sul posto sono intervenute tempestivamente sette squadre dei Vigili del Fuoco, supportate dai carabinieri delle stazioni di Ravanusa e Licata, che hanno lavorato incessantemente per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area. Nonostante l’entità dell’incendio, non si registrano feriti, ma le autorità stanno monitorando la situazione per valutare eventuali rischi ambientali.

Avviso del Sindaco di Ravanusa

Il Sindaco di Ravanusa, Salvatore Pitrola, ha emesso un comunicato urgente per informare la cittadinanza e adottare misure precauzionali. In particolare, ha disposto la chiusura delle scuole per la giornata di lunedì 22 settembre 2025. Di seguito il testo dell’avviso:

AVVISO CHIUSURA SCUOLA

In via del tutto precauzionale, a seguito dell’incendio che ha interessato la zona industriale e in attesa dei necessari controlli ambientali, ho disposto la chiusura delle scuole per la giornata di oggi, lunedì 22/09/2025.

La decisione è stata presa per garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico, in attesa dei risultati delle analisi ambientali sull’aria e sul territorio circostante l’impianto Ecoface.

Impatti e Prospettive

L’incendio ha sollevato preoccupazioni tra i residenti, data la natura dell’impianto coinvolto, che tratta rifiuti speciali. Le autorità competenti, in collaborazione con l’ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale), stanno effettuando controlli per verificare la qualità dell’aria e l’eventuale presenza di sostanze nocive rilasciate durante il rogo.

Il Sindaco Pitrola ha assicurato che saranno forniti aggiornamenti costanti alla popolazione e che tutte le misure necessarie saranno adottate per tutelare la salute pubblica. Nel frattempo, si invita la cittadinanza a seguire le indicazioni ufficiali e a evitare l’area interessata dall’incendio.