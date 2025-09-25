Anche il Consiglio Comunale di Porto Empedocle prende le distanze dal dissalatore approvando la mozione presentata dai consiglieri d’opposizione Salvatore Ersini, Antonino Traina, Gerlando Di Francesco e Melania Nuara poi anche firmata dai consiglieri Carmelo Sanfilippo e Giuseppe Grassonelli, sulla spinta del Consiglio Comunale aperto e Straordinario del 10 luglio scorso. La mozione condivisa dal Comitato Mare Nostrum è stata approvata all’unanimità nella seduta del Consiglio Comunale del 18 settembre scorso costringendo così, almeno sulla carta, la Giunta a prendere le distanze da un’operazione giudicata fallimentare.

“Lo abbiamo sempre detto – ribadiscono i componenti del Comitato Mare Nostrum – questo dissalatore sulla spiaggia degli empedoclini mette a rischio il futuro del paese e ringraziamo il Consiglio per aver ascoltato le nostre ragioni. Tutto ciò dà vigore alla nostra azione e adesso ci aspettiamo che il Sindaco e l’Amministrazione inviino il documento agli organi istituzionalmente competenti così da sollecitare quanto abbiamo sempre chiesto: Vogliamo che il dissalatore, così come previsto dalla fase due del progetto, venga dismesso ripristinando i luoghi. Pertanto vogliamo sapere con certezza le modalità, i tempi e le somme del trasferimento a Trapani e della nuova realizzazione in zona ex ASI. Con assoluta determinazione desideriamo che lascino definitivamente la nostra spiaggia!”