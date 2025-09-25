Inizieranno a breve lavori di manutenzione su due strade secondarie ma importanti per gli automobilisti del territorio. Si tratta della SPR n. 24 Agrigento-Cattolica Eraclea e della NC n. 04 (dalla SS 115 a contrada Fauma),già normalmente percorse da un certo flusso veicolare, specialmente nei mesi estivi, ma che prossimamente, a causa della prevista chiusura del viadotto Re sulla S.S. 115 per i lavori di manutenzione straordinaria da parte dell’ANAS, saranno sicuramente interessate da un notevole aumento del traffico, trattandosi dell’unica alternativa per gli automobilisti che, provenendo da Sciacca in direzione Agrigento e viceversa, saranno obbligati a percorrerle. Entrambe le strade erano già state oggetto di diversi interventi da parte del Settore Infrastrutture Stradali, ma in previsione dei notevoli incrementi dei volumi di traffico saranno ulteriormente sottoposte a lavori di messa in sicurezza e bitumatura dei tratti più deteriorati.

“La chiusura del viadotto Re causerà senz’altro un notevole disagio a quanti quotidianamente percorrono la SS 115 in entrambe le direzioni” afferma il Presidente del Libero Consorzio Comunale Giuseppe Pendolino “e per questo motivo abbiamo ritenuto di garantire migliori condizioni di sicurezza intervenendo in diversi tratti di entrambe le strade, a conferma dell’impegno quotidiano del Libero Consorzio di Agrigento per il miglioramento delle condizioni di sicurezza sulle strade di propria competenza”.