L’avrebbe adescata attraverso un annuncio con il quale si cercavano donne per servizi di pulizia in appartamenti, replicando lo stesso inganno compiuto una decina di anni fa con un’altra vittima: un uomo di 58 anni, accusato di violenza sessuale aggravata, e’ stato arrestato a Ragusa. L’uomo sarebbe andato a prendere la donna lo scorso 6 agosto con la sua autovettura e, una volta portata in un appartamento in cui teoricamente avrebbe dovuto effettuare le pulizie, l’avrebbe violentata. La donna, in profondo stato di prostrazione tanto da commettere atti di autolesionismo, si e’ confidata con lo psichiatra che l’aveva in cura e con un famigliare. Sono scattate quindi le indagini coordinate dalla Procura e condotte dai carabinieri della Stazione di Ragusa Ibla.

Raccolta la denuncia, con elementi anche dal pronto soccorso e alcune testimonianze, le conclusioni sono state consegnate alla Procura, che ha fatto richiesta di provvedimento di custodia cautelare in carcere, emesso dal Gip anche “considerata la modalita’ di commissione del reato e la reiterazione dello stesso, nonche’ la noncuranza da parte dell’indagato verso le palesi condizioni di minorata difesa della vittima”.

Il 23 settembre si e’ tenuto l’interrogatorio di garanzia, nel corso del quale l’indagato, assistito dal suo legale di fiducia Fabrizio Cavallo, si e’ avvalso della facolta’ di non rispondere. Oggi e’ stato depositato un ricorso al Tribunale del Riesame contro il provvedimento di arresto.