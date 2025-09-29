La stagione invernale 2025/2026 del Palaforum G. Bellavia allo Sport Village si arricchisce di un nuovo appuntamento di grande richiamo. Dopo l’attesissimo concerto di Marco Masini del 29 novembre, il calendario si amplia con “La sera dei miracoli – Omaggio a Lucio Dalla”, in programma sabato 28 marzo 2026.

Lo spettacolo, che celebra uno dei più grandi cantautori italiani, ha debuttato nel 2024 registrando il tutto esaurito in teatri prestigiosi come l’Olimpico di Roma, il Fraschini di Pavia, il Nuovo Giovanni da Udine e le Muse di Ancona, fino alla chiusura al Teatro Duse di Bologna con ospiti speciali sul palco.

“La sera dei miracoli” è un emozionante omaggio alla storia, alla vita e alle canzoni di Lucio Dalla affidato alla magnifica voce di Lorenzo Campani. Cantautore bolognese, già interprete dei ruoli di Quasimodo e Clopin in Notre Dame de Paris di Riccardo Cocciante, Campani è stato applaudito dal grande pubblico durante la sua partecipazione a The Voice of Italy, dove conquistò la standing ovation dei coach Riccardo Cocciante, Raffaella Carrà, Piero Pelù e Noemi.

Sulle note di Lucio risuoneranno amore e riconoscenza per un artista che troppo presto ci ha lasciati. Ad accompagnare Campani una band di musicisti di prim’ordine che vantano collaborazioni con Morgan, Maurizio Solieri, Ricky Portera – storico chitarrista di Dalla – e altri protagonisti della scena musicale italiana.

La scaletta attraverserà i brani più celebri di Dalla, da “Caruso” ad “Anna e Marco”, da “Attenti al lupo” a “Piazza Grande”, fino a “Futura” e naturalmente “La sera dei miracoli”.

Il Palaforum, appendice “invernale” della Live Arena, conferma così la sua crescita come punto di riferimento per la musica live, con un cartellone che promette di arricchirsi ulteriormente.

I biglietti sono già disponibili su Ticketone.it, Ticketzeta.com e presso la biglietteria dello Sport Village.