Ad Agrigento davanti la Prefettura mercoledì 1 ottobre dalle ore 10 alle ore 12 si svolgerà una manifestazione “La voce del silenzio”. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada (AIFVS APS) di Agrigento ha l’obiettivo di esprimere vicinanza e sostegno alle famiglie recentemente colpite da tragedie stradali nel territorio provinciale, ricordando in particolare Giuseppe Vinti, ventenne di Raffadali, Francesco Rizzo Zangali, 72 anni, Isabella Messina, 64 anni di Porto Empedocle, e Marco Chiaramonti, 50 anni di Agrigento.

Durante l’incontro, i rappresentanti di AIFVS APS saranno ricevuti dal Prefetto di Agrigento, al quale verrà consegnata una nota ufficiale con la richiesta di urgente intervento per incrementare le misure di sicurezza stradale nella provincia e sottolineando la necessità di un rafforzamento dei controlli su strada e di un miglioramento delle condizioni infrastrutturali, al fine di prevenire ulteriori incidenti mortali e garantire maggiore tutela per tutti gli utenti della strada.

“Invitiamo tutti i cittadini a partecipare con rispetto e responsabilità a questa iniziativa di sensibilizzazione, per mantenere viva la memoria delle vittime e per sostenere con forza la prevenzione degli incidenti stradali”; dichiara la responsabile Carmelina Nobile.