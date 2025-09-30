Con provvedimento dirigenziale, la Polizia municipale di Campobello di Licata ha redatto il report sulla riscossione dei proventi per violazioni al Codice della strada, da aprile a giugno scorsi.
Accertamento: euro 536; riscossione effettuate: euro 2,10; riscossione con atto odierno: euro 261,30; riscossione da effettuare: euro 273,50. Il documento ammnistrativo da trasmettere al responsabile dell’area finanziaria Domenico Fortunato Antonio Pitrola.
Il report è stato elaborato dal responsabile del settore della Polizia municipale Salvatore Cutaia.
Giovanni Blanda