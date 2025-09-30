Un tragico incidente stradale ha spezzato la vita di un ragazzo di soli 16 anni ieri notte, poco dopo la mezzanotte, a Canicattì, nei pressi della villa comunale, all’incrocio con viale Regina Margherita. Il giovane, che viaggiava su uno scooter, si è scontrato con un’auto utilitaria per cause ancora da chiarire, lasciando la comunità sotto shock. Insieme a lui, una ragazza di 15 anni, che era a bordo dello scooter, è rimasta gravemente ferita ed è attualmente ricoverata all’ospedale Barone Lombardo di Canicattì, dove lotta per riprendersi. Il ragazzo è arrivato al pronto soccorso in condizioni disperate, e nonostante gli sforzi instancabili dei medici per salvargli la vita, è purtroppo deceduto durante un tentativo di intubazione. Sul posto sono accorsi i soccorsi del 118, insieme a polizia e carabinieri, che stanno indagando per fare luce su questa terribile tragedia. Un pensiero di vicinanza va alla famiglia e agli amici del giovane, colpiti da un dolore inimmaginabile.