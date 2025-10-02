

Durante il Consiglio Regionale delle Polisportive Giovanili Salesiane (PGS) di Sicilia, svoltosi sabato 27 settembre, il dott. Cesare Maria Calabrò è stato eletto nuovo delegato del Comitato Provinciale di Agrigento. Calabrò, già responsabile per la PGS Italia nell’ufficio progettazione sociale e per la Sicilia, guiderà il comitato per il quadriennio olimpico, affiancato dalla vice delegata Carla Rizzuto, tecnico qualificato CONI-Snaq e dirigente dell’ASD Al Qattà Sporting Club di Canicattì.

Nelle sue prime dichiarazioni da delegato, Calabrò ha sottolineato l’importanza dello sport come strumento di crescita e formazione per i giovani: “La nostra provincia ha bisogno dello sport per educare e formare i giovani, seguendo il metodo educativo di San Giovanni Bosco, per allontanarli dai vizi e dalle insidie della società. La nostra visione è una provincia con più strutture sportive accessibili a tutti, senza barriere economiche, di genere, religione o estrazione sociale. Vogliamo uno sport inclusivo, che valorizzi i giovani con disabilità e promuova i progetti sociali del Ministero dello Sport e del Dipartimento dello Sport del Consiglio dei Ministri.”

Il Comitato Provinciale PGS di Agrigento, con sede in via A. Casella 1/C a Canicattì (AG), si impegna a promuovere campionati, tornei e concentramenti di calcio a 5, pallavolo, basket, tennis tavolo, atletica leggera, danza e altre attività sportive. Per informazioni o per aderire all’ente di promozione sportiva CONI, è possibile contattare il comitato al numero 3475623565, via email a pgsagrigento@gmail.com o visitare il sito www.pgsagrigento.weebly.com. La sede, presso l’Oratorio Salesiano “Don Bosco” nel Rione Rovitelli, è aperta tutti i pomeriggi, esclusa la domenica.