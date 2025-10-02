

Si comunica che, ai sensi dell’art. 44 e seguenti del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, il Consiglio Comunale di Canicattì è convocato in seduta pubblica e in sessione ordinaria (comma 3, art. 49 del suddetto regolamento) per il giorno mercoledì 8 ottobre 2025 alle ore 18:00 in prima convocazione e, se necessario, alle ore 19:00 in seconda convocazione.

La seduta si terrà nella Sala Consiliare di Corso Umberto I, Palazzo di Città (II Piano), Canicattì.

Ordine del Giorno

Comunicazioni del Presidente;

Comunicazioni del Sindaco: Relazioni sull’attività svolta nell’anno 2023 (nota prot. n. 36325 del 15/09/2025);

Comunicazioni del Sindaco: Relazioni sull’attività svolta nell’anno 2024 (nota prot. n. 36326 del 15/09/2025);

Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti;

Mozione: Intitolazione di una via cittadina alla memoria di Sergio Ramelli (nota prot. n. 25299 del 17/06/2025, presentata dai consiglieri Lalicata G., Marchese Ragona L., Alessi A.);

Mozione: Sicurezza (nota prot. n. 26704 del 26/06/2025, presentata dai consiglieri Lalicata G., Marchese Ragona L., Alessi A.);

Mozione: Condanna alle violazioni del diritto internazionale a Gaza e richiesta di azione da parte del Governo Italiano e degli organismi internazionali (nota prot. n. 31718 del 05/08/2025, presentata dai consiglieri Falcone F., Turco A., Di Fazio G., Cuva A., La Greca G., Alessi A., Cilia G.);

Proposta di deliberazione consiliare: Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 267/2000 – C.M. c/Comune di Canicattì, atto di pignoramento presso terzi iscritto a ruolo al n. 1120/2024 (nota prot. n. 24184 del 11/06/2025, presentata dalla E.Q. n. 6 – Dott.ssa A. Carrubba);

Proposta di deliberazione consiliare: Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 267/2000 – S.T. c/Comune di Canicattì, atto di pignoramento presso terzi iscritto a ruolo al n. 1134/2024 (nota prot. n. 24198 del 11/06/2025, presentata dalla E.Q. n. 6 – Dott.ssa A. Carrubba);

Interrogazioni.

Note

Ai sensi dell’art. 28, comma 3, dello Statuto Comunale, in caso di mancanza del numero legale all’orario previsto per la prima convocazione o durante i lavori, la seduta sarà rinviata di un’ora in seconda convocazione, con un quorum strutturale di due quinti dei consiglieri assegnati.

Qualora anche in seconda convocazione venga meno il numero legale, la seduta sarà sciolta e riconvocata.