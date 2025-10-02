Via libera ai ristori per i pescatori di Licata. È stato pubblicato l’elenco definitivo delle imprese di pesca e degli equipaggi del circondario marittimo che riceveranno i contributi previsti dopo i gravi danni subiti il 19 e 20 ottobre dello scorso anno.

In quei giorni, le eccezionali condizioni meteo-marine e il riversamento in mare di detriti trasportati dalla piena del fiume Salso avevano messo in ginocchio l’attività del porto, paralizzando la marineria locale.

Aiuti per 320 mila euro dal Fondo di solidarietà regionale

Per far fronte all’emergenza, il governo regionale ha attivato in tempi rapidi un piano di aiuti da 320 mila euro, finanziato con risorse del Fondo di solidarietà regionale della pesca e dell’acquacoltura.

“La pubblicazione dell’elenco definitivo – ha dichiarato l’assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino – segna un passo importante per la ripresa delle attività delle imprese locali, che ora possono accedere ai fondi necessari per coprire i danni materiali e il mancato reddito subito. Il governo Schifani è al fianco dei pescatori danneggiati da eventi straordinari con aiuti concreti a sostegno del settore per favorire il recupero dell’economia marittima siciliana”.

L’elenco ufficiale dei beneficiari è disponibile sul sito della Regione Siciliana.