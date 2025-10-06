Parte l’assalto delle opposizioni alla manovra quater in discussione in Commissione Bilancio all’ars. Ammonta complessivamente a 45 milioni e mezzo, quasi

metà del valore complessivo della manovra, la somma della spesa proposta dai due gruppi in una serie di emendamenti congiunti. dieci milioni e mezzo quelli approvati nel corso della seduta di ieri pomeriggio, conclusa in serata.

La dichiarazione congiunta di Catanzaro e De Luca

“Dai banchi dell’opposizione, nel corso dell’esame della manovra-quater in commissione Bilancio abbiamo proposto misure concrete e di vero sostegno per alcune delle categorie che in questo momento hanno maggiori difficoltà. Gli emendamenti dei gruppi Pd e Movimento 5 Stelle prevedono fondi per sostenere l’acquisto dei libri scolastici, per le piccole e medie imprese del settore zootecnico, per le comunità alloggio che accolgono i disabili psichici, per i pescatori e per i centri antiviolenza” dicono i due capogruppo del Partito Democratico all’Ars Michele Catanzaro e del Movimento 5 Stelle Antonio De Luca.

Approvati 5 emendamenti per dieci milioni e mezzo

Gli emendamenti dei gruppi Pd-5Stelle approvati nel corso della seduta di questo pomeriggio, prevedono quattro milioni di euro per la fornitura gratuita e semi-gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado; tre milioni per le aziende del settore zootecnico che hanno subito danni dalla siccità; un milione e mezzo per misure di sostegno ai disabili psichici; un milione per le marinerie siciliane per contrastare gli effetti del caro-carburante; un milione per sostenere i Centri antiviolenza e le Case di accoglienza.

“Sappiamo che la Sicilia ha bisogno ancora di molto altro – aggiungono Catanzaro e De Luca – per sopperire all’incapacità di programmazione di un governo che continua a muoversi in una logica di improvvisazione, inseguendo le emergenze”.

Il maxi emendamento d’opposizione presentato ma non ancora approvato

L’opposizione tenta, poi, di fare proprio il concetto di tesoretto da dividere fra i comuni con un emendamento che vale 35 milioni “Nel corso dell’esame della manovra-quater in commissione Bilancio abbiamo presentato un emendamento che istituisce un fondo da 35 milioni di euro destinato a tutti i 391 comuni siciliani per realizzare piccole opere infrastrutturali. Con questa proposta ad ogni comune, in base alla fascia di popolazione, andrebbe un contributo per investimenti che oscillerebbe tra i 50 e i 200.000 euro” concludono i due capigruppo