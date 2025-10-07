Gli elettori in possesso dei requisiti di idoneità, che intendono proporre la loro iscrizione all’Albo,

sono invitati a presentare apposita domanda entro il mese di Ottobre.

Nell’istanza dovrà essere indicato: cognome e nome; data e luogo di nascita;

residenza con indirizzo della via e del numero civico; professione, arte o mestiere;

titolo di studio.

I requisiti di idoneità sono: essere elettore del comune; non aver superato il 75° anno di età; essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado (diploma).

Sono esclusi: i dipendenti dei ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti; i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali; i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione; gli appartenenti a Forze Armate in servizio.

Eventuali informazioni possono essere assunte presso l’Ufficio Elettorale Comunale di Campobello.

Giovanni Blanda