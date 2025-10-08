I Carabinieri della Compagnia di Messina Centro hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Messina, su richiesta della locale Procura, nei confronti di un 19enne, messinese, gravemente indiziato dei reati di “atti persecutori” e “maltrattamenti contro familiari o conviventi”, commessi ai danni di una giovane ragazza con cui aveva convissuto.

lI provvedimento cautelare scaturisce da un’indagine diretta dalla Procura peloritana e condotta dai Carabinieri della Stazione di Messina Camaro, che ha consentito di documentare reiterate aggressioni – sia verbali, che fisiche – compiute dall’indagato, generando nella donna un grave stato d’ansia e timore per la propria incolumità.

Gli accertamenti svolti sono stati infatti compendiati in un’informativa redatta dai militari dell’arma e trasmessa all’Autorità giudiziaria, che ha quindi ritenuto sussistenti el condizioni per emettere la misura cautelare nei confronti del giovane.

Quanto sopra, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca costituzionalmente garantito e nel r i s p e t t o dei diritti d e l l ‘ i n d a g a t o che, in considerazione d e l l ‘ a t t u a l e f a s e delle indagini preliminari, e da presumersi innocente fino alla sentenza irrevocabile che ne accerti le responsabilità e con la precisazione che il giudizio, che si svolgerà in contraddittorio con le parti e le difese davanti al giudice terzo e imparziale, potrà concludersi anche con la prova dell’assenza di ogni forma di responsabilità in capo agli indagati.