“Ho presentato un’interrogazione parlamentare indirizzata al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per chiedere interventi immediati e concreti a tutela della provincia di Agrigento, colpita lo scorso 1 ottobre da un violento nubifragio, che ha provocato enormi danni e la tragica scomparsa di una donna. Ho cosi’ inteso evidenziare come la Sicilia, e in particolare il territorio agrigentino, resti altamente vulnerabile al dissesto idrogeologico e come le politiche di prevenzione e messa in sicurezza adottate fino ad oggi risultino inadeguate. Nonostante gli annunci e le risorse stanziate, la capacita’ di programmazione e spesa della Regione Siciliana – a cui e’ affidata l’attuazione degli interventi – rimane drammaticamente insufficiente”. Lo dice Giovanna Iacono, parlamentare del Pd. Nel testo si chiede al Governo di chiarire “quali interventi concreti e gia’ finanziati riguardino la provincia di Agrigento e quali misure urgenti si intendano assumere per proteggere quei territori da nuove tragedie”. Per Iacono, “E’ inaccettabile che in Sicilia si continui a vivere in condizioni di pericolo reale e quotidiano, mentre il Governo concentra la propria attenzione e le proprie risorse sulla grande e dannosa opera del Ponte sullo Stretto, che nulla ha a che vedere con la sicurezza del territorio.” “La Sicilia – conclude Iacono – non ha bisogno di progetti faraonici, ma di manutenzione ordinaria e straordinaria, di opere strutturali concrete e puntuali, in grado di proteggere le cittadine e i cittadini e restituire sicurezza a un territorio fragile”.
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
Rientra a casa ma la trova occupata da un’altra persona
Rientra in un appartamento di sua proprietà ma trova la porta d’ingresso forzata e pensa dunque ad un tentativo di furto. Poco dopo la...
Cadono dal ponteggio durante lavori a Villaggio Mosè, due operai in ospedale
Incidente sul lavoro nel quartiere di Villaggio Mosè, ad Agrigento. Due operai sono finiti in ospedale dopo essere caduti dal ponteggio mentre erano impegnati...
Maxi controllo del territorio tra Gela e Niscemi, scattano sei denunce
Nel quadro delle iniziative volte a garantire maggiore sicurezza pubblica e presidio delle aree ove in questo periodo si registra il maggior afflusso di...
“La medicina transculturale”, esperti a confronto ad Agrigento
Coinvolge anche gli studenti del corso di laurea in Infermieristica il convegno sul tema “La medicina transculturale: sfide e prospettive interdisciplinari tra l’accoglienza e...
Colto da infarto a Linosa, 42enne salvato grazie a telemedicina
La prontezza del dottore Dionysios Liapis, medico di medicina generale di Linosa, si è rivelata determinante nel salvare la vita a un uomo di...
Ladri in azione, colpo a un ristorante di sushi e un’edicola
Ancora due colpi della banda delle spaccate a Palermo. Il colpo al ristorante giapponese “Hanami Sushi” che si trova in via Aspromonte. I ladri hanno...
A S.Stefano Quisquina al via al progetto “La banca della nostra memoria”
Il Comune di Santo Stefano Quisquina invita tutta la cittadinanza a partecipare attivamente al progetto “La Banca della Nostra Memoria”, un’iniziativa volta a raccogliere,...