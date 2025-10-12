I carabinieri hanno arrestato a Catania un pregiudicato di 30 anni, dopo aver osservato che bloccava le auto in transito in via Capo Passero per spacciare droga. Gli investigatori hanno atteso il momento propizio per intervenire e, avvicinatisi il piu’ possibile al giovane, gli si sono “parati” davanti. Il ragazzo ha tentato la fuga ma e’ stato subito bloccato all’interno dell’androne del piu’ vicino palazzo, nonostante avesse anche cercato di chiudere il portone.

Il giovane, messo in sicurezza, e’ stato identificato per un 30enne catanese e sottoposto a perquisizione personale che ha fornito riscontro ai militari che gli hanno trovato addosso un centinaio di dosi di sostanza stupefacente. In particolare, nella disponibilita’ del pusher, sono stati trovate 53 dosi di marijuana del peso complessivo di 90 grammi, altre 29 dosi di crack per un peso complessivo di 6 grammi e 20 dosi di cocaina per un peso complessivo di 6 grammi, nonche’ la somma di 200 euro, ritenuti provento dello spaccio.

Gli investigatori hanno anche recuperato e poi sequestrato, come tutta la droga e i soldi, una radio trasmittente in uso al 30enne. Durante le operazioni di identificazione e ricerca l’apparecchio, evidentemente in collegamento con le altre vedette della piazza di spaccio, continuava a ricevere le comunicazioni che allertavano tutti gli altri complici al fine di allontanarsi per la presenza dei carabinieri.