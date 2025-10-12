

Il Comune di Ravanusa ha pubblicato un bando di concorso pubblico per titoli per l’assegnazione di 4 autorizzazioni per il servizio di noleggio autovettura fino a 9 posti con conducente (Ncc).

Possono partecipare: residenti nel Comune di Ravanusa; cittadini italiani o di Stati Ue (o Stati che riconoscono il diritto di reciprocità); idoneità fisica per l’attività; disponibilità o proprietà del veicolo; rimessa idonea e conforme alle normative di sicurezza

Requisiti professionali: iscrizione al ruolo dei conducenti previsto dalla Legge 21/1992 o analogo elenco europeo. Info e modulistica: consultare l’Albo Pretorio del Comune di Ravanusa o rivolgersi allo Sportello Unico Attività Produttive (Suap).

E’ un’opportunità per chi vuole avviare un’attività di trasporto con conducente nel territorio.

Giovanni Blanda