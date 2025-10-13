– Il Comune di Canicattì informa la cittadinanza che il servizio di raccolta porta a porta di plastica e metalli previsto per martedì 14 ottobre 2025 non sarà effettuato.

Secondo quanto comunicato, la raccolta di tali rifiuti sarà posticipata a venerdì 17 ottobre 2025, come indicato nel calendario ufficiale dei servizi di raccolta differenziata.

Si invita la popolazione a prendere nota della variazione e a collaborare rispettando le nuove disposizioni, evitando di esporre i rifiuti nella giornata di martedì. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito web del Comune o contattare gli uffici competenti.

L’amministrazione comunale si scusa per eventuali disagi e ringrazia i cittadini per la comprensione e il supporto nella gestione della raccolta differenziata, fondamentale per la tutela dell’ambiente e il decoro della città.