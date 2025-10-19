“Dopo settimane di confronto serrato con l’ASP di Palermo e di mobilitazione accanto ai massofisioterapisti, arriva un risultato importante: il provvedimento che bloccava la loro attività è stato sospeso.

Un segnale di giustizia e di rispetto verso centinaia di professionisti che ogni giorno garantiscono assistenza e riabilitazione ai cittadini, e che avevano subito un’ingiustizia inaccettabile.

Grazie al prezioso lavoro dell’avvocato Sanseverino e al sostegno determinante del Comitato spontaneo dei massofisioterapisti, che non ha mai smesso di far sentire la propria voce con fermezza e dignità, abbiamo ottenuto un primo passo avanti concreto.

Ma non ci fermiamo qui: continueremo a vigilare e ad agire perché venga riconosciuto pienamente il ruolo e la dignità dei massofisioterapisti, e perché nessuno debba più trovarsi ostacolato da decisioni amministrative poco chiare.

Questa è una vittoria del buonsenso, della determinazione e del lavoro di squadra. Avanti così.”

On. Vincenzo Figuccia

Deputato all’Assemblea Regionale Siciliana