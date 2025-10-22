Le attività dei militari dell’Arma di prevenzione e repressione dei reati, tra cui quelli di spaccio, effettuate in linea alle indicazioni del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania, consentono anche di sottrarre risorse economiche alla criminalità organizzata.

In tale ottica, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato un 25enne catanese, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” del tipo marijuana.

L’intervento è il frutto di una speditiva ma mirata attività di osservazione condotta da una pattuglia nel quartiere “San Giorgio”.

I militari, infatti, hanno attenzionato il pomeriggio movimentato di giovane che, sostando in una piazza nei pressi di un chiosco bar, è stato visto mentre veniva avvicinato da diversi ragazzi.

In prevalenza uomini, a turno, scambiavano con lui qualche parola, quindi il 25enne si allontanava, raggiungeva un muretto presso il quale prelevava qualcosa, per poi tornare nella piazza e consegnare l’oggetto in cambio di una banconota. Avendo intuito che si trattava di una vera e propria attività di spaccio, i Carabinieri sono intervenuti per porre fine all’attività illegale.

Gli investigatori hanno, pertanto, raggiunto il ragazzo e, dopo averlo bloccato e messo in sicurezza lo hanno identificato per un 25enne catanese. La perquisizione personale ha fornito ai militari ulteriori riscontri perché gli hanno trovato in tasca 100 euro in banconote di vario taglio, considerati ricavo proprio dello spaccio.

Ed ancora, le ricerche effettuate nel luogo esatto dove il giovane pusher si riforniva hanno permesso di trovare, nascosto in un incavo del muretto, un pacchetto di sigarette con all’interno due involucri contenenti ciascuno 1,5 grammi di marijuana, sottoposti a sequestro, come il denaro.

I Carabinieri hanno arrestato il 25enne e lo hanno messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, ferma restando la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva di condanna, ha convalidato l’arresto disponendo per lui la sottoposizione agli arresti domiciliari.