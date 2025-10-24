Il Comune rammenta: ¨gli elettori in possesso dei requisiti di idoneità, che intendono proporre la loro iscrizione all’Albo, sono invitati a presentare apposita domanda entro il mese di Ottobre. Nella domanda dovrà essere indicato: cognome e nome; data e luogo di nascita; residenza con indirizzo della via e del numero civico; professione, arte o mestiere; titolo di studio.
I requisiti di idoneità: essere elettore del comune; non aver superato il 75° anno di età; essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado (diploma).
GiovanniBlanda
