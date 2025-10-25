Una donna di 25 anni, Grace Opoku, è morta a Palermo dopo essere stata investita da un pullman di linea extraurbana mentre era a piedi in via Buonriposo a Palermo. L’impatto e stato violentissimo. Personale medico del 118 l’ha trasportata in codice rosso all’ospedale Buccheri La Ferla.

Ai soccorritori del 118, i primi a lanciare l’allarme, era stato detto che la giovane donna fosse incinta. I medici dell’ospedale Buccheri La Ferla hanno accertato che invece non loro era. Le sue condizioni sono apparse da subito gravissime. Sul posto polizia municipale che ha seguito i rilievi e indagini. Il mezzo è stato sequestrato.