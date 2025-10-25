Sono previsti a breve nuovi interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità interna. E’ stato infatti firmato il contratto d’appalto per l’affidamento dell’accordo quadro biennale con un solo operatore economico per la manutenzione straordinaria della strada provinciale n. 88 (tratto dalla SP n. 36 alla SP n. 47 Sant’Anna-Villafranca Sicula). I lavori saranno eseguiti dall’impresa aggiudicataria, la PALUMBO COSTRUZIONI srl con sede a Favara, per un importo contrattuale complessivo di 480.749,14 euro più Iva (compresi 14.442,47 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), finanziati da fondi statali (D.M. n. 394/2021 – programma sessennale 2021-2026) per il miglioramento della rete viaria secondaria. Gli interventi dovranno essere ultimati entro 365 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori su precise indicazioni dei tecnici del Libero Consorzio, che hanno elaborato il relativo progetto di manutenzione.

“Si tratta di un ulteriore tassello della rete di appalti che il Libero Consorzio Comunale ha previsto per la sistemazione delle strade di propria competenza” afferma il Presidente Giuseppe Pendolino “e che grazie alla nuova spinta politica e alla professionalità dei tecnici del Settore Infrastrutture Stradali consente di dare precise risposte al nostro territorio, mettendo in circolo anche cospicue risorse finanziarie ottenute con finanziamenti regionali e statali dei progetti esecutivi”.