La Polizia locale ha ordinato lo sgombero di un alloggio popolare, sito in via Martoglio, 22 (zona sud-ovest del centro abitato).

Il Comando dei vigili urbani ha eseguito un accertamento presso l’alloggio popolare di proprietà’ dell’ Istituto autonomo case popolari (Iacp), ubicato al primo piano della suddetta via.

E’ emerso che due soggetti hanno occupato, senza titolo, l’alloggio dell’istituto di Agrigento. In precedenza, era stata comunicata la notizia del reato di abusivismo alla Procura della Repubblica di Agrigento, da parte del Comando. In seguito alle diffide agli occupanti abusivi, emesse dall’Istituto a volere rilasciare l’alloggio popolare, i dimoranti non hanno ottemperato all’obbligo di sgombero e, ad oggi, l’immobile non è stato sgomberato. Il Comune, quindi, ha ordinato agli occupanti “”il rilascio dell’alloggio libero da persone e cose entro 60 giorni – si legge nel provvedimento comunale -, e consegnare le chiavi dello stesso.

Giovanni Blanda