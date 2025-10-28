Oltre 1.400 prestazioni sanitarie gratuite in un’unica giornata: è il bilancio straordinario dell’Open Day della Prevenzione promosso dall’Asp di Palermo in occasione della giornata inaugurale di Expo Medicina alla Fiera del Mediterraneo.

La risposta dei palermitani

Una partecipazione che conferma ancora una volta l’attenzione dei cittadini verso la salute e il successo del modello itinerante dell’Azienda sanitaria provinciale, capace di portare la prevenzione e gli screening gratuiti direttamente tra la gente, in luoghi di grande affluenza. Le équipe multidisciplinari dell’Asp di Palermo, supportate dal personale tecnico e amministrativo, hanno effettuato complessivamente 1.414 prestazioni nel corso dell’intera giornata. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con il I Distretto del club Lions 108Yb Sicilia.

Il dettaglio dei test

Nel dettaglio: 23 mammografie, 34 pap test e HPV test, 50 Sof test per il tumore del colon retto, 59 screening audiometrici, 49 test per le malattie infettive sessualmente trasmesse, 116 screening del melanoma (con 3 epiteliomi rilevati), 54 per l’osteoporosi, 140 per il tumore della prostata, 92 per la tiroide, 174 per il diabete e le malattie croniche non trasmissibili, 60 screening oculistici (con 5 nevi coroideali da monitorare per sospetto melanoma della coroide), 108 visite di prevenzione cardiovascolare, 210 vaccinazioni, 66 screening visivi pediatrici e 66 logopedici, 21 interventi di prevenzione del randagismo, 42 prestazioni amministrative e 50 consulenze nutrizionali.

Levita: “ExpoMedicina occasione straordinaria”

“Expo Medicina è stata un’occasione straordinaria per avvicinare ancora di più la popolazione alla cultura della prevenzione – ha sottolineato il Direttore sanitario dell’Asp di Palermo, Antonino Levita – i numeri parlano da soli e testimoniano l’impegno costante delle nostre équipe sanitarie e dei nostri operatori, che hanno reso possibile un’iniziativa complessa ma altamente partecipata. Ringrazio per la collaborazione gli organizzatori di Expo medicina e tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato e, soprattutto, gli operatori che dimostrano concretamente di condividere la strategia aziendale di una sanità realmente tra la gente. Il nostro obiettivo resta quello di garantire salute, prevenzione e accessibilità dei servizi a tutti, in un’ottica di prossimità e inclusione”.

La prevenzione cardiovascolare

Grande adesione anche all’area dedicata alla prevenzione cardiovascolare, curata dal cardiologo Giovanni Lipari, che ha effettuato oltre cento visite complete di elettrocardiogramma e valutazioni del rischio. “Abbiamo registrato un’affluenza continua – ha spiegato Lipari – è la conferma che quando la prevenzione è accessibile e immediata, i cittadini rispondono con entusiasmo. Molti dei soggetti visitati non avevano mai fatto un controllo cardiologico: significa che iniziative come questa possono davvero salvare vite”.