Continuano gli incontri artistici culturali proposti da anni da silvio Benedetto e Silvia Lotti nella Saletta Minerva di Campobello di Licata.

Questa continua proposta di ogni sabato, e non solo, vede aumentare il numero de presenze interessate alla conoscenza ed al dialogo.

Questa caparbia iniziativa dai ‘Silvi’ si configura come unica (purtroppo unica) dove la cultura sprofonda in quei stolti arenili dell’ indifferenza e dell’ acidia.

Un bel programa per sabato 1 novembre:

Lo scrittore Vito Giuliana e Silvia Lotti interverranno sul tema ‘Immagine visiva nella scrittura’.

I pittori parleranno delle loro esercitazioni sull’espressionismo e Leonard La Barbera esporrà una sua opera in cristalli e Silvio Benedetto con le sue tradizionali, acute e polemiche, ‘Pillole’. Dunque un programma da non perdere ma anche un’ occasione di scambio di idee e soprattutto un’ opportunità di conoscere il maestro Silvio Benedetto.

Saletta Minerva, via Marconi 1, Campobello di Licata (AG) ore 18, ingresso libero.