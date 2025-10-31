In vista delle festività natalizie, FlixBus annuncia il rafforzamento del servizio in provincia di Agrigento.

Il potenziamento riguarderà sia il capoluogo di provincia sia le città di Canicattì e Favara, con possibili benefici anche per i residenti dell’entroterra agrigentino. Da lunedì 15 dicembre, gli autobus verdi di FlixBus collegheranno ogni giorno Agrigento, Canicattì e Favara con Roma, Napoli e Villa San Giovanni.

In particolare, l’innalzamento sulla frequenza dei collegamenti con Roma permetterà ai fuorisede che studiano o lavorano nella Capitale di scegliere fra più soluzioni per rientrare in famiglia per le feste. I passeggeri potranno viaggiare comodamente in notturna, imbarcandosi dalla stazione di Roma Tiburtina alle 20:10 e raggiungendo Canicattì alle 10:15, Favara alle 10:45 e Agrigento alle 11:00.

Degli stessi collegamenti potrà approfittare, viceversa, anche chi vorrà approfittare delle vacanze di Natale per visitare Roma, Napoli o altre destinazioni dell’Italia meridionale partendo dall’Agrigentino. In questo, la località di Villa San Giovanni in Calabria, collegata con circa 30 destinazioni in tutta Italia, si offrirà come snodo strategico di interconnessione per raggiungere città come Salerno, Bari o Taranto.

Sempre da dicembre, FlixBus aumenterà anche la frequenza sui collegamenti operativi tra Agrigento e altre grandi città della Sicilia centrale e orientale. Catania, Caltanissetta, Enna e Messina saranno collegate 12 volte a settimana, e così anche l’aeroporto di Catania, che si potrà raggiungere ogni giorno la mattina presto in poco più di due ore e mezza.

Di questo incremento Agrigento potrà beneficiare anche a livello di indotto turistico: FlixBus potrà offrirsi come soluzione di viaggio per raggiungere Agrigento ai turisti stranieri che verranno a visitare altre città del territorio come Catania o atterreranno allo scalo di Fontanarossa, grazie alla propria notorietà di marchio globale e al sistema di prenotazione disponibile su sito e app in 30 lingue. L’aumento della mobilità fra Agrigento e le altre città siciliane diventa così un’opportunità per valorizzare il patrimonio storico-culturale e artistico locale presso nuovi segmenti di pubblico.