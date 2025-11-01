Operazione “Rail Safe Day”: controlli straordinari della Polizia di Stato negli impianti ferroviari della Sicilia Lo scorso 25 ottobre, gli Agenti della Polizia Ferroviaria sono stati impegnati nella giornata dedicata all’operazione “Rail Safe Day”, svoltasi, su disposizione del Servizio Polizia Ferroviaria, su tutto il territorio nazionale, al fine di contrastare i comportamenti scorretti che pregiudicano la sicurezza della circolazione e degli utenti e che possono essere causa di incidenti mortali. La Sala Operativa della Polizia Ferroviaria, con sede a Palermo, ha dislocato le pattuglie sul territorio regionale, in particolar modo attenzionando i punti più sensibili della rete ferroviaria siciliana, come passaggi a livello ad elevato traffico veicolare e pedonale e stazioni con intenso flusso di pendolari, verificando eventuali criticità ed assicurando il regolare svolgimento di tutte le operazioni inerenti la movimentazione di persone e mezzi.
Operazione “Rail Safe Day” della Polizia Ferroviaria in Sicilia
