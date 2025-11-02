In occasione del Giorno della Commemorazione dei Defunti, si è svolta questa mattina alla presenza delle alte cariche istituzionali la cerimonia della deposizione della corona di fiori al Sacrario Militare dei Caduti nel Cimitero di Bonamorone di Agrigento.

“E’ una giornata che dobbiamo conservare e preservare. C’era una frase che una volta si sentiva più spesso “Chi ti purtaru i morti?” Questa frase, così legata alla nostra tradizione, ci ricorda questa comunione tra noi pellegrini sulla terra e i nostri fratelli e sorelle che c’hanno preceduto nella pienezza della vita. Oggi, è un appuntamento, per prendere i ricordi, ma anche per ripensare la nostra fede della resurrezione”. Così monsignor Alessandro Damiano che celebrato la tradizionale Santa Messa.