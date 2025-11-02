Ci sono otto indagati per la morte di Samuel Scacciaferro, l’operaio di ventisei anni originario di Caccamo morto folgorato lo scorso giugno in un cantiere fotovoltaico in contrada Genovese a Menfi. Gli avvisi di garanzia sono stati notificati dalla procura della Repubblica di Sciacca.

Ad occuparsi delle indagini che hanno riguardato non soltanto la ricostruzione del tragico evento ma anche il rispetto delle norme sul lavoro hanno lavorato i carabinieri e i dipendenti del Spresal( Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di lavoro) dell’Asp di Agrigento. I familiari della vittima hanno nominato l’avvocato Giuseppe Canzone.