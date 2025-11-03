Due ventenni di Niscemi sono stati denunciati dalla polizia alla procura di Gela per il reato di ricettazione in concorso. I due sono stati fermati nella tarda serata di sabato mentre transitavano nel centro storico di Niscemi con un ciclomotore che, ai controlli, è risultato intestato a una terza persona ma non risultava inserito nella banca dati interforze tra i mezzi rubati. Contattato il proprietario motorino attraverso i documenti trovati nel porta oggetti, i poliziotti hanno accertato che il mezzo, parcheggiato poco prima a pochi isolati, era stato rubato. I due sono stati denunciati per ricettazione.
Sorpresi con un motorino rubato, denunciati due ventenni
