Oltre dieci milioni di euro di finanziamenti erogati, tra il 2024 e il 2025, a favore di oltre 200 imprese di piccole e medie dimensioni della provincia di Trapani, quasi tutte beneficiarie del fondo Più Artigianato. È questo il risultato più tangibile del lavoro sinergico di CNA Trapani e UniCredit, avviato per sostenere la crescita e la competitività delle imprese del territorio.

Un’intesa confermata anche durante l’incontro dei giorni scorsi presso la sede della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa di via Pantelleria 38 a Trapani: presenti il Presidente e il Segretario di Cna Trapani, Giuseppe Orlando e Francesco Cicala, e Renato Mancini, Area Manager Retail di Unicredit per la provincia di Trapani.

Il meeting è stato occasione per fare il punto sull’attività di collaborazione tra CNA e UniCredit, e in particolare sul supporto alle imprese della provincia di Trapani affinché possano cogliere le opportunità dell’avviso pubblico “Più Artigianato”.

Orlando ha confermato la volontà di CNA di avere un ruolo attivo nell’agevolare l’accesso al credito delle oltre 2.500 imprese iscritte, anche intercettando collaborazioni con player importanti nel mondo del credito come UniCredit.

D’altro canto, Mancini ha ribadito il sostegno della Banca alle imprese del territorio promuovendo l’accesso al credito in tutte le forme utili alle esigenze aziendali, oltre che una consulenza attrattiva e distintiva che possa accompagnare le aziende in ogni fase della loro vita, tenendo conto anche delle famiglie ad esse collegate.

È stata un’occasione importante per sottolineare l’impegno di UniCredit ad operare quale Banca del Territorio e per riaffermare la cooperazione tra le strutture provinciali della banca e le istituzioni, con l’obiettivo ultimo di sostenere le imprese e lo sviluppo dell’economia del trapanese.