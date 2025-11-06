I giudici della prima sezione penale del tribunale di Agrigento, presieduta da Agata Anna Genna, hanno condannato a quattro anni di reclusione un quarantenne empedoclino per maltrattamenti e lesioni ai danni della compagna. L’imputato dovrà risarcire la persona offesa, costituitasi parte civile tramite l’avvocato Teres’Alba Raguccia, con 5mila euro.

Secondo quanto ricostruito, l’empedoclino avrebbe in più occasioni picchiato e minacciato di morte la compagna anche in presenza dei figli minorenni. La donna, in uno degli episodi più violenti, ha riportato anche un trauma cranico facciale e lesioni alle ginocchia.