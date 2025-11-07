Firmato il verbale di consegna dei lavori per la ristrutturazione dello Stadio Comunale di Palma di Montechiaro.

“Un passaggio decisivo – dice il sindaco Stefano Castellino – che segna l’avvio ufficiale del cantiere, frutto di un lungo e complesso percorso amministrativo e della proficua collaborazione e sinergia istituzionale con il Governo Nazionale, presieduto da Giorgia Meloni , che ringraziamo insieme al Ministro Nello Musumeci e al Ministro dello Sport Andrea Abodi. Un risultato reso possibile grazie al finanziamento di 700.000 euro ottenuto tramite il bando Sport e Periferie – Presidenza del Consiglio dei Ministri / Dipartimento per lo Sport”.

Gli interventi riguarderanno, tra le altre cose: la Tribuna, il rifacimento del manto erboso, l’adeguamento funzionale dell’intera struttura.

“Restituiremo ai cittadini uno stadio sicuro e funzionale – continua Castellino – Puntiamo a consegnare l’opera in primavera, così la stagione sportiva 2026 potrà essere giocata finalmente in casa, con il nostro pubblico. Voglio ringraziare Salvatore Di Vincenzo (Capo Area LL.PP. e RUP), Aldo Bardo (Direzione Lavori), alla ditta esecutrice rappresentata dal sig. Salvatore Lorenzano, e a tutti gli uffici comunali per l’impegno e la competenza dimostrati”.