I carabinieri del gruppo di Monreale hanno eseguito un’ordinanza cautelare del gip di Termini Imerese nei comuni di Bagheria, Ficarazzi e Villabate nei confronti di 7 persone accusate a vario titolo di furto ed estorsione aggravati in concorso, ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella stessa operazione sono indagate altre otto persone. Le indagini dei militari hanno individuato un gruppo di giovani che rubavano auto e moto e poi chiedevano soldi ai proprietari con il metodo del cosiddetto “cavallo di ritorno”.

Sono stati ricostruiti attraverso intercettazioni e pedinamenti 10 furti e4 estorsioni consumate e due tentate e, due casi di ricettazioni oltre a tre cessioni di sostanza stupefacente tra cocaina e hashish.

I colpi per lo più sono stati messi a segno nella strada panoramica litoranea tra Aspra e Mongerbino. I proprietari presentavano denuncia e poi ricontattavano i militari comunicando il rinvenimento delle auto. I derubati venivano contattati tramite profili social falsi e chiedevano da 200 a 800 euro per restituire il mezzo rubato. Alcuni proprietari hanno accettato e pagato.